Иран не дает Украине расследовать авиакатастрофу – Киев
Руководитель департамента международного сотрудничества офиса генерального прокурора Украины Полина Чиж заявила, что иранская сторона не реагирует на запросы украинских правоохранителей о международной правовой помощи в расследовании крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который был сбит под Тегераном.
"Нами было принято решение, подготовлен, переведен и направлен второй запрос о международной помощи в Иран с просьбой предоставить нам доступ к "черным ящикам" и решить вопрос относительно возможности расшифровки "черных ящиков" нашими экспертами. Ответ мы до сих пор не получили", - сообщила она.
Чиж также добавила, что также нет ответа Тегерана на запрос о предоставлении доступа к вещам, которые могут быть доказательствами, в частности, к частям самолета, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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