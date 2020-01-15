Иран не дает Украине расследовать авиакатастрофу – Киев

Руководитель департамента международного сотрудничества офиса генерального прокурора Украины Полина Чиж заявила, что иранская сторона не реагирует на запросы украинских правоохранителей о международной правовой помощи в расследовании крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который был сбит под Тегераном.

"Нами было принято решение, подготовлен, переведен и направлен второй запрос о международной помощи в Иран с просьбой предоставить нам доступ к "черным ящикам" и решить вопрос относительно возможности расшифровки "черных ящиков" нашими экспертами. Ответ мы до сих пор не получили", - сообщила она.

Чиж также добавила, что также нет ответа Тегерана на запрос о предоставлении доступа к вещам, которые могут быть доказательствами, в частности, к частям самолета, передает РИА Новости.