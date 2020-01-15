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Супруга принца Гарри вышла в свет впервые после отказа от королевских полномочий

Супруга принца Гарри вышла в свет впервые после отказа от королевских полномочий

Супруга принца Гарри Меган Маркл сегодня впервые вышла в свет после объявления о решении герцогов Сассекских об отказе от королевских привилегий, об этом пишет The Telegraph.

Актриса посетила женский кризисный центр в канадском Ванкувере. Ее фото с сотрудниками центра была размещено на его страничке в Facebook.

Отмечается, что визит Маркл подогревает слухи о том, что супруги могут перебраться в Канаду.

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Вестник Кавказа

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