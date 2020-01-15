Самсонов рассказал, "побаивается" ли он Тутберидзе

Российский фигурист Даниил Самсонов, завоевавший "бронзу" юношеских Олимпийских игр в Лозанне, рассказал о взаимоотношениях со своим тренером Этери Тутберидзе.

Отвечая на вопрос, "побаивается" ли тренера, Самсонов признался, что сначала "побаивался", а потом "привык".

"Да и ребята меня поддержали, говорили: "Не бойся, все будет хорошо". Этери Георгиевна не строгая, она требовательная. Хочет, чтобы мы показывали свой максимум", - приводит слова фигуриста "Советский спорт".

Напомним, на чемпионате России, который прошел в декабре в Красноярске, Самсонов стал шестым.