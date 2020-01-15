В Краснодаре без воды остались 12 многоэтажек

В центре Краснодара произошла авария на теплосетях, на время ее устранения жильцы 12 многоэтажных домов остались без горячей воды и отопления. В департаменте городского хозяйства и ТЭК сообщили, что прорыв трубы диаметром 400 мм произошел утром в районе дома № 57 на улице Красноармейской. Устранением аварии занимаются специалисты АО "АТЭК". На время работ отключили отопление и горячую воду в 12 жилых многоэтажках в районе улиц Красной, Карасунской, Гоголя и Чапаева.

Ожидается, что авария будет устранена сегодня вечером, после завершения всех работ в дома вернут горячую воду и тепло, передает Юга.ру.