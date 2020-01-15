Владимир Константинов: Путин предложил беспрецедентные поправки в Конституцию

Предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в Конституцию беспрецедентны и призваны модернизировать всю политическую систему страны, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Озвучены беспрецедентные предложения. Речь идет о модернизации всей государственно-политической системы. Страну ждут серьезные и фундаментальные изменения", - отметил Константинов.

По словам парламентария, в случае принятия поправок в Конституцию усилится степень ответственности политических партий за ситуацию в стране, передает РИА Новости.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства РФ, Совету Федерации - в назначении руководителей силовых министерств, а также региональных прокуроров. Кроме того, кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений.