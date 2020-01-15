Пьяный пассажир сам пошел под колеса поезда в московском метро

Мужчина, пребывающий в состоянии алкогольного опьянения, специально спустился на рельсы на станции метро "Боровицкая" в Москве, о ЧП рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

"Восьмого января текущего года 23-летний приезжий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на платформе станции метро "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена умышленно осуществил спуск на жесткий путь", – приводит слова заместителя главы пресс-службы ведомства Екатерины Гузь РИА Новости.

В итоге машинист был вынужден пойти на экстренное торможение.

Нарушитель был задержан, в отношении него был оформлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст.11.15.1 КоАП РФ "Нарушение требований в области транспортной безопасности".

Суд решил наказать дебошира административным арестом на пять суток.