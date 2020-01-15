Полпред президента в Госдуме оценил время на формирование нового правительства

Полномочный представитель президента России в Государственной Думе Гарри Минх рассказал, сколько времени может занять формирование нового правительства РФ.

"Если все подготовлено, то это занимает... помните, прошли выборы президента - правительство ушло в отставку, и, по сути, на следующий день все было сформировано", - пояснил он РИА Новости.

Напомним, ранее сегодня Дмитрий Медведев сообщил Владимиру Путину, что действующее правительство в полном составе отправляется в отставку, глава государства попросил кабмин пока исполнять обязанности в полном объеме.