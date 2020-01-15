Главная » Новости

Армения обстреляла Газахский и Агстафинский районы Азербайджана

Армения обстреляла Газахский и Агстафинский районы Азербайджана

Азербайджанские пограничные пункты в Газахском и Агстафинском районах республики подверглись обстрелу со стороны Армении. По информации Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана с 16:00 15 января, погранично-боевые пункты в направлении села Мазам Газахского района и автодорога, соединяющая село с районным центром, подверглись обстрелу из крупнокалиберных орудий и снайперских винтовок подразделениями вооруженных сил Армении, дислоцированных у села Беркабер Иджеванского района Армении.

В ПГС Азербайджана уточнили, что огневые точки были подавлены ответным огнем, передает Тренд.

Ранее сообщалось, что в Газахском районе в результате действий армянской стороны погиб азербайджанский военнослужащий.

1205 просмотров




Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!