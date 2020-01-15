Глава "Нафтогаза" был "немножко в шоке" от общения с Путиным

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров по газу показал серьезную осведомленность в деталях, сообщил исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, российский лидер "сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки". Витренко сделал вывод, что это доказывает важность для России этой темы.

"Мое впечатление о президенте России: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит", - поведал он в интервью изданию "Гордон".

Топ-менеджер уточнил, что в первый раз общался с президентом РФ, и признался, что "был немножко в шоке", ведь "не каждый день приходится спорить с Путиным".