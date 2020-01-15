Четыре типа старения выявили ученые из Стэнфорда

Ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета несколько лет проводили исследование, в результате которого выяснили, что существует четыре основных типа старения у людей.

Специалисты замеряли уровень различных определенных микробов и биологических молекул. В исследовании участвовало более 100 добровольцев. Ученые оценивали эти показатели у здоровых людей 29-75 лет. Было выделено четыре типа старения: метаболический (нарушение обмена веществ), иммунный (пониженный иммунитет), нефротический (проблемы с почками) и гепатический (нарушение работы печени), пишет РИА Новости.

Исследователи отмечают, что принадлежность к одному из типов не значит, что у человека не будут проявляться другие.

"Тип старения не просто ярлык, он поможет людям сосредоточиться на индивидуальных факторах риска для здоровья и понять, в каких областях они, скорее всего, столкнутся с проблемами в будущем", - цитируют в университете руководителя исследования Майкла Снайдера.

То, в каком направлении будет стареть организм можно узнать еще когда человек молод. Принадлежность к определенному типу старения указывает на то, какие области организма будут изнашиваться быстрее. Разные типы предполагают и разную скорость старения.

Ученые считают, что зная тип старения, люди с помощью диет, профилактики и упражнений смогут замедлять старение и улучшать качество жизни.