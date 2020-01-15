Дмитрий Медведев уходит в Совет безопасности России

Экс-премьер-министр России Дмитрий Медведев, подавший в отставку сегодня днем, в ближайшее время войдет в Совет безопасности РФ. Об этом президент России Владимир Путин объявил на встрече с правительством.

"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории", - сказал Путин.

Отмечается, что специально для него будет создана должность заместителя главы Совета безопасности.

Правительство России ушло в отставку непосредственно во время встречи с Путиным. Как сказано на сайте Кремля, на этой встрече "обсуждались инициативы, озвученные главой государства в Послании, вопросы, связанные с реализацией его положений".

Ранее днем Владимир Путин озвучил Послание президента Федеральному Собранию, в котором озвучил ряд инициатив по борьбе с бедностью, повышению рождаемости и социальному обеспечению семей с детьми.