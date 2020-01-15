Ученые КБР получили миллионные премии за свои разработки

Ученые двух вузов Кабардино-Балкарии (КБР) получили по 1 млн рублей премий за свои инновационные разработки, которые присудил им глава республики Казбек Коков, - сообщила в среду пресс-служба министерства просвещения, науки и по делам молодежи региона.

"Объявлены результаты конкурса работ на соискание госпремий Кабардино-Балкарской Республики в области науки и техники за 2019-2021 годы. Присуждены две премии в области науки и техники, а также присвоено почетное звание лауреата государственной премии КБР в области науки и техники. Размер премии составляет 1 млн рублей каждая", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Премии за разработку инновационных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий и технических средств для предпосевной подготовки почвы и посева зерновых культур удостоена группа сотрудников Кабардино-Балкарского аграрного госуниверситета во главе с ректором Асланом Апажевым, за разработку суперконструкционных полимеров нового поколения и технологии 3D-печати награды удостоена проректор Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) по научно-исследовательской работе Светлана Хаширова.

Премии присуждаются за значительный вклад в развитие гуманитарных, естественных и технических наук, соответствующий уровню передовых достижений и способствующий социально-экономическому развитию КБР, - напомнили в пресс-службе министерства.