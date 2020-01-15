"Не все получилось": российское правительство подало в отставку

Правительство России подало в отставку. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному Собранию.

На встрече Владимира Путина с членами правительства он напомнил, что в послании Федеральному собранию глава государства "обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации".

"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - уточнил Медведев.

Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, "хотя не все получилось". Кроме того, глава государства сообщил, что в ближайшее время проведет встречу с каждым членом кабмина, а также поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства, передает РИА Новости.