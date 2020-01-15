Памфилова: путинские поправки в Конституцию можно принять и без референдума

Председатель ЦИК России Элла Памфилова не исключила, что для утверждения поправок в Конституцию, которые предложил обсудить президент Владимир Путин, будет избран не референдум, а другая форма всенародного обсуждения. "Не думаю, что дело дойдет до референдума", - заявила она.

"Но нужно более предметно и внимательно посмотреть", - цитирует Памфилову "Интерфакс".

"Все-таки это будет обсуждение, для которого референдум не потребуется - скорее всего", - заключила глава ЦИК.