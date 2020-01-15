Фонд кино требует вернуть невозвратную субсидию в 35 млн рублей из-за провала фильма в прокате

Впервые в истории Фонд кино требует возврата невозвратной субсидии. Речь идет о 35 млн рублей, выделенных на создание фильма "Пиковая дама. Зазеркалье", режиссером которого выступил Александр Домогаров-младший.

Фильм ужасов Домогарова-младшего провалился в прокате, собрав только 94 млн рублей при бюджете в 79 млн. При этом Фонд кино выделил на производство картины 50 млн рублей - 35 невозвратных и 15 возвратных, сообщает канал Mash.

В прокат ужастик "Пиковая дама. Зазеркалье" вышел 14 марта 2019 года.

Режиссер Александр Домогаров - сына российского актера Александра Домогарова.