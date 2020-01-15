Больницы Армении отказываются лечить владельцев соцпакета – СМИ

Сотрудники государственной системы, считающиеся бенефициариями социального пакета, оказались в очень неудобном положении: они обращаются с той или иной жалобой в разные больницы, однако не могут получить лечение, - пишет газета "Жоховурд".

Отказ получают все без исключения, кто обращается в эти дни в медицинские учреждения для оказания помощи, - стало известно изданию. В больницах отказываются их лечить, аргументируя тем, что "программа не работает, слетела" или база не обновлена, а по старым данным медики обслужить их не могут, - пишет Aysor.am.

"Мы узнали, что обычно предусмотренная для соцпакета база обновляется раз в два месяца, однако этого не сделано. В чем проблема? Неужели в министерстве здравоохранения так перегружены из-за процесса закрытия роддомов, что у них нет времени заняться проблемами других слоев населения, в данном случае бенефициариями социального пакета?

На вопрос издания в этой связи в министерстве здравоохранения ответили, что это проблема техническая и в течение ближайших двух дней она будет урегулирована. Сейчас остается, чтобы учителя, работники других сфер государственной системы поняли ситуацию и отложили на несколько дней свои болезни. Однако вряд ли это удастся…", - отмечает автор публикации.