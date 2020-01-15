Игорь Бабушкин: "Мы ждем открытия в Баку Астраханского делового центра"

В сентябре прошлого года, в единый день голосования губернатором Астраханской области был избран Игорь Бабушкин. Уже через несколько месяцев он отправился в Баку, с которым этот российский регион связывает долгая история каспийского сотрудничества. Сегодня Игорь Бабушкин рассказал "Вестнику Кавказа" о своем визите и о сотрудничестве с Азербайджаном.

- Архангельская область активно сотрудничает с Азербайджаном. Какие проекты вы собираетесь реализовать?

- Безусловно, мы, находясь на юге России, в прикаспийском регионе, активно развиваем сотрудничество между прикаспийскими государствами. Перед Новым годом у меня состоялся визит в Азербайджанскую Республику, встреча с президентом Ильхамом Гейдаровичем Алиевым. Мы обсудили широкий круг вопросов, связанных с развитием транспорта, грузовых перевозок, с обучением в наших вузах. Кроме того, мы говорили о возможностях развития туризма в прикаспийском регионе. Сегодня мы намерены поддерживать такой диалог не только с Азербайджаном, но и со всеми прикаспийскими государствами, развивая наши добрососедские прикаспийские отношения.

- Как идет подготовка к Каспийскому экономическому форуму в следующем году?

- Нам оказано высокое доверие – в августе 2021 года провести II Каспийский экономический форум. Мы активно к этому готовимся. Для нас это большая честь и большая ответственность. (II Каспийский экономический форум будет проходить в течение двух дней и объединит несколько дискуссионных площадок, посвященных вопросам экономики, экологии и гуманитарной сферы. Предусмотрена работа выставки продукции зарубежных и отечественных достижений в сфере инноваций, транспорта, оборудования для портовой инфраструктуры, услуг логистики, образования. Форум позволит сформировать предложения бизнеса к правительствам прикаспийских государств по снятию барьеров и помощи в поступательном развитии торговли, заключить межгосударственные и международные соглашения и контракты, - прим. ред.).

- Каковы ваши впечатления от визита в Азербайджан?

- Я впервые был в Баку, и меня поразила красота этого города. Мы намерены активно обмениваться визитами, поскольку в Астрахани уже действует Азербайджанский деловой центр. В июне мы будем открывать Астраханский деловой центр в Баку. Уверен, что это станет очень серьезным подспорьем для еще более тесного сотрудничества с Азербайджаном.

- Лично будете открывать Центр?

- Безусловно.

Как заявил в конце минувшего года на встрече с Игорем Бабушкиным президент Азербайджана Ильхам Алиев, "Астраханский деловой центр готов к открытию, и строительство почти завершено. Это очень важное событие, потому что через эти деловые центры мы будем продвигать взаимную торговлю… Мы уже имеем прямое авиасообщение. Рассчитываем на то, что и наши туристы, и туристы из Астрахани будут больше посещать друг друга. В целом, растет количество российских туристов, которые посещают Азербайджан. Думаю, в этом [2019] году эта цифра будет близка к 1 миллиону человек. Это хороший показатель сотрудничества, дружбы и того, что наши граждане чувствуют себя комфортно, когда посещают друг друга".