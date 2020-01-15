Лавров начал официальный визит в Узбекистан

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Узбекистан.

Министру предстоит встреча с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, а также переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым, передает РИА Новости.

Как ранее сообщали в российском дипведомстве, стороны рассмотрят весь комплекс двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, уделив "особое внимание реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося 18 октября 2018 года государственного визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан, а также подготовке намеченных на 2020 год мероприятий на высшем и высоком уровнях".

Кроем того, российский министр выступит перед студентами ташкентского филиала МГИМО МИД России.