В Петербурге покажут спектакль со звездой сериала "Шерлок" Эндрю Скоттом

Спектакль "Настоящая комедия", который поставлен в театре Лондона, можно будет увидеть 21 января в петербургском Ленинград Центре. Постановку будут транслировать на большом экране с русскими субтитрами.

Заглавие спектакля отсылает к песне шекспировского Шута, о том, что нужно "радоваться жизни и любить, пока молод". "Ирония состоит в том, что главный герой пьесы, во многом списанный драматургом с самого себя, уже не то чтобы молод - он балансирует на грани сорокалетия и переживает кризис среднего возраста со всеми сопутствующими ему страхами, отчаянием, одиночеством и переоценкой ценностей", - сообщают организаторы показа, пишет журнал Театр.

Главную роль исполняет британский актер Эндрю Скотт, режиссером выступил худрук театра "Олд Вик" Мэттью Уорчас. Действие сопровождается музыкой британских групп The Doors и The Shirelles.

Эндрю Скотт - популярный актер, он снимался в сериалах "Шерлок", "Дрянь", "Темные начала" и в фильмах "Спасти рядового Райана", "Гордость" и другие.