Новак прояснил ситуацию с транзитом нефти через Белоруссию

Министр энергетики России Александр Новак призвал не фантазировать по поводу возможной остановки транзита российской нефти через Белоруссию.

"Давайте без фантазирования. Зачем нам это делать?", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о действиях России в случае потенциальной остановки транзита нефти через Белоруссию.

По слвоам министра, по данному вопросу ведутся коммерческие переговоры между нефтяными компаниями, передает РИА Новости.

В середине декабря ФАС сообщила, что Белоруссия предлагала увеличить тариф на прокачку нефти из РФ в 2020 году на 16,6%, тогда же ведомство отмечало, что вопрос размера тарифа должен быть решен ФАС РФ и МАРТ Белоруссии не позднее 15 января.

В том случае, если ведомства не придут к соглашению о размере индексации, то тарифы будут увеличены в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития РФ, увеличенного не более чем на 3%, а именно на 6,8%.

Минск в рамках ранее достигнутых с Москвой договоренностей с 1 сентября повысил тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%.