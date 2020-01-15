Власти Ставрополья пообещали населению чистую воду к 2024 году

Власти Ставрополья к 2024 году проведут масштабную работу по развитию систем водоснабжения, итогом которой станет почти 100%-ая обеспеченность населения края качественной водой, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона в среду.

"Реализация проектов по улучшению водоснабжения будет осуществляться по нескольким программам. Самая крупная из них - "Программа повышения качества водоснабжения на территории Ставрополья", утвержденная в прошлом году. В рамках этой программы до 2024 года планируется наладить качественное бесперебойное водоснабжение в 49 населенных пунктах, где живут почти 111,5 тыс человек", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

В наступившем 2020 году из краевого бюджета на улучшение качества водоснабжения в населенных пунктах будет направлено более 700 млн рублей, на которые будет продолжено строительство межпоселкового водопровода в Новоалександровском округе, работы по модернизации водоснабжения в Предгорном районе, завершена реконструкция водопроводной сети села Калиновское Александровского района, продолжен ремонт Шпаковского группового водопровода, и завершены начатые в прошедшем году работы по капремонту систем водоснабжения в Благодарненском горокруге, Андроповском, Кочубеевском и Предгорном районах.

По данным пресс-службы, в текущем году в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" запланировано строительство пяти объектов водоснабжения.