ОПЕК изменила прогноз по росту мирового спроса на нефть

В 2020 году рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 1,22 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в январском отчете Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Показатель улучшен по сравнению с предыдущей оценкой на 140 тыс баррелей в сутки.

В документе говорится, что пересмотр прогноза в основном связан с улучшением прогноза по мировой экономике в нынешнем году. При этом рост спроса в 2019 году был пересмотрен в сторону понижения на 50 тыс баррелей в сутки по сравнению с предыдущим отчетом - до 0,93 млн баррелей в сутки.

Таким образом, согласно прогнозам ОПЕК, общий мировой спрос на нефть увеличился до 100,98 млн баррелей в сутки в 2020 году с 99,77 млн баррелей в сутки в 2019 году.

Согласно прогнозу ОПЕК, Россия к концу 2020 года будет способна нарастить добычу нефти и газоконденсата до 11,64 млн баррелей в сутки, несмотря на ограничения в ОПЕК+. Это является рекордным для России показателем, отметили в организации.