Инициативы Путина приведут к снижению бедности в России - МЭР

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин выразил уверенность в том, что социальные инициативы, о которых рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, позволят снизить число бедных уже в этом году.

По его слвоам, по оценкам МЭР, эта мера совместно с другими позволит понизить бедность более чем на 10% уже к концу текущего года.

Ранее сообщалось, что Путин, в частности, выступил с инициативой введения выплат на каждого ребенка в России от 3 до 7 лет, напоминает ТАСС.