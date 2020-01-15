Военный фильм "Мальчик русский" ученика Сокурова выйдет в прокат 6 февраля

В широкий российский прокат 6 февраля выйдет картина молодого режиссера Александра Золотухина "Мальчик русский".

Военный фильм создан под художественным руководством Александра Сокурова на киностудии "Ленфильм". Генеральным продюсером картины выступил Эдуард Пичугин, который до декабря 2019 года был гендиректор "Ленфильма", пишет ТАСС.

Над сценарием Золотухин работал несколько лет, обучаясь у Сокурова. В центре сюжета деревенский парень, который потеряв на войне в 1916 году зрение, становится слухачом - он слышит приближение вражеских аэропланов и поднимает тревогу.

Фильм "Мальчик русский" был представлен на "Кинотавре" и Берлинале, где получил высокие оценки критиков.