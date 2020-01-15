Стало известно, зачем допрашивали Никола Пашиняна – СМИ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня был допрошен в рамках уголовных дел, возбужденных в связи с прослушкой его телефонного разговора с бывшим директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном и разговора Ванецяна с председателем Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном.

Пашинян был допрошен в качестве свидетеля с целью выявления обстоятельств возможного вмешательства в работу судов, - сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) Армении.

В рамках уголовных дел по статьям 146 и 254 УК (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров или иных сообщений и неправомерное завладение компьютерной информацией) премьер-министр Армении был допрошен в качестве потерпевшего, оба допроса продлились 2 часа 35 минут, - передает Aysor.am.

Напомним, в конце 2018 года в YouTube была опубликована аудиозапись прослушки телефонных разговоров высокопоставленных чиновников, где они обсуждали вопрос о задержании Юрия Хачатурова, который занимал должность генсека ОДКБ, а также арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна.