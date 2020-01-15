Александр Беглов рассказал, как родился в Баку

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как он родился в Баку.

Политик уточнил, что его родители оказались в Азербайджане в 1941 году, незадолго до Великой Отечественной войны. "Они приехали в Баку на отдых с двумя детьми покупаться в море. Началась война, и отца забрали на фронт, а мать осталась в чужом городе с двумя детьми и двумя чемоданами", - поведал он.

"Друзья отца тогда помогли ей трудоустроиться в Баку и, может быть, именно это и спасло нашу семью. Когда же отец вернулся с фронта, ему предложили послужить в Баку, и он согласился, ведь мать уже обустроила нашу жизнь в городе. Поэтому я и родился в Баку", - пояснил Александр Беглов.

Александр Беглов родился в Баку 19 мая 1956 года.