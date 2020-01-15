Кадыров: России нужен институт уполномоченного по правам семьи

В России может заработать институт уполномоченного по правам семьи – создать такую структуру после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию предложил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Владимир Путин в послании заявил, что рождаемость в России снова падает, страна вступила в сложный демографический период, призвав обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия.

"В связи с огромным значением, уделяемым президентом РФ семье, считаю, что было бы целесообразно рассмотреть вопрос создания в стране института уполномоченного по правам семьи при президенте России" - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте", передает РИА Новости.

Это сыграло бы большую роль в повышении роли семьи в обществе, и крайне важно, что президент начал свое ежегодное послание с обсуждения проблем демографии, - отметил Кадыров, подчеркнув, что президент предлагает конкретные меры, которые начнут действовать в самое ближайшее время.

Кадыров не преминул отметить, что в Чечне нет демографических проблем - рождаемость в регионе находится на высоком уровне и продолжает увеличиваться быстрыми темпами.