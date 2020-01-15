Самая масштабная в истории выставка картин Анненкова откроется в Москве

Первой выставкой в 2020 году в Музее русского импрессионизма в Москве станет "Юрий Анненков. Революция за дверью". Экспозиция из более 100 работ откроется 13 февраля.

Анненков - иллюстратор поэмы "Двенадцать" Александра Блока, художник и портретист, однако его работы никогда еще не выставлялись в музеях в таком значительном объеме, пишет "культура.рф".

На выставке будут представлены полотна, эскизы и графика из собраний российских и французских музеев. Несколько работ, ранее не выставлявшихся в России, предоставил Центр Помпиду в Париже. Эти работы художник создал в эмиграции. Публика также увидит работы художника из Третьяковской галереи, Пушкинского музея, Театрального музея им.А.А. Бахрушина, фонда V-A-C и частных коллекций.

Выставка будет открыта до 24 мая 2020 года. Куратор проекта Анастасия Винокурова.