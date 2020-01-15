Григорий Карасин: Россия достигла небывалого уровня уверенности

Член Совета Федерации от Сахалинской области, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" позитивно оценил Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, пояснив его сфокусированность на внутренних задачах.

"Я бы обратил внимание на обоснованную констатацию президентом Путиным того, что за последние десятилетия мы достигли такой уверенности в собственной безопасности, какая, к сожалению, была несвойственна нашему государству в 90-е годы после распада Советского Союза", - отметил он.

"На это были обращены усилия всех без исключения ведомств, прежде всего, конечно, Министерства обороны и силовых ведомств под контролем и руководством президента и правительства РФ. А когда у тебя крепкие тылы, когда ты уверен в собственной безопасности, и твои вооруженные силы способны к нейтрализации любых провокаций и агрессивных намерений – тогда легче дышится дома", - обратил внимание Григорий Карасин.

"Именно поэтому основная часть Послания сегодня была направлена на то, чтобы понять, где мы должны продвинуться в решении социально-экономических вопросов. Этому была посвящена львиная доля Послания президента с очень конкретными цифрами", - указал сенатор.

"Миролюбивый характер планов высшего руководства России, нацелен на то, чтобы динамика развития общества была конструктивной, чтобы общество стало более привлекательным не только для своих граждан, но и для наших соседей, для наших партнеров по международным делам. Это программа, которую надо выполнять – я думаю, именно так это было воспринято всеми участниками сегодняшней встречи", - заключил он.