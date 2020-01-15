Ставропольского бизнесмена заподозрили в мошенничестве при ремонте дорог

Полиция Ставрополя возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя, которого подозревают в хищении 7,5 млн рублей при ремонте дорог, - сообщили сегодня в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

Бизнесмен зарегистрировал фирму по строительству автодорог, однако назначил ее учредителем и директором подставное лицо. Затем предприниматель обеспечил победу своей организации в аукционе на ремонт автомобильных дорог в Петровском городском округе. Подрядчик, получивший на эти цели свыше 80 млн рублей, заключил контракт с фирмой, - передает "АиФ-Ставрополье".

Однако проверка показала, что в акты о приемке выполненных работ вносились ложные сведения. Ремонт дорожного полотна не проводился вообще или в производился меньшем объеме. В результате из бюджета были оплачены невыполненные работы на 7,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".