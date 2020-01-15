Жириновский: проголосовать по поправкам в Конституцию можно в единый день голосования

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести голосование по поправкам в Конституцию в единый день голосования 13 сентября.

"Мы давно этого требовали", - напомнил он. "Очень рады, что президент предложил законодательным органам, в первую очередь, парламенту, нам утвердить их", - цитирует Жириновского РИА Новости.

"Граждане с удовольствием проголосуют за них" в единый день голосования 13 сентября, заключил политик.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации - в назначении глав силовых министерств и региональных прокуроров. Также он заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии и главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кроме того, президент предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты России.

Путин предложил россиянам проголосовать по этому пакету изменений в Конституцию.