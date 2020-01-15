Россия стала лидером по созданию ядерного оружия

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что страна впервые в истории обогнала другие государства по созданию модернизированного ядерного оружия.

По словам главы государства, это произошло потому, что РФ вовремя и в достаточном объеме взялась за укрепление нацбезопасности.

"Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетного ядерного оружия, включая и советский период и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот – другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия", - поведал он в ходе послания к Федеральному собранию.

В этой связи глава государства отметил, что именно страны-основательницы ООН должны обеспечить безопасность Земли и предотвратить глобальные конфликты.