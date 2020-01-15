Алексей Пушков: через 3 года в России изменится государственное устройство

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" дал детальную оценку Посланию президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, подчеркнув, что инициативы президента в сфере госуправления указывают на перемены в государственном устройстве РФ в течение следующих трех лет.

"Послание носит стратегический характер. И, на мой взгляд, состоит из двух крупных блоков. Один – это улучшение жизни населения, повышение доходов и сопутствующие этому вопросы образования, здравоохранения, качества преподавания в школах и так далее. Другой очень крупный и перспективный блок – это изменение в системе государственного управления в России: повышение полномочий Государственной Думы, усиление позиций премьер-министра, продвижение, как я понимаю, к некой форме президентско-парламентской республики", - прежде всего отметил он.

"Таким образом, при сохранении президентской власти произойдет заметное увеличение ролей парламента и правительства. Это намечает некую перспективу для государственного развития России на довольно длительный период, думаю, что эти изменения могут стать основным содержанием деятельности государственной власти до завершения нынешнего срока пребывания Владимира Путина в президентской должности. Как я понимаю, в ближайшие 2-3 года государственное устройство должно быть изменено в соответствии с его предложениями", - пояснил Алексей Пушков.

"Я бы отметил еще один момент. В этом послании аспекты демографические, социальные и благосостояние общества вышли на первый план. Дело в том, что за предыдущие годы нам удалось решить вопросы обороноспособности и повышения международного веса. Попытки изоляции России провалились, у нас создан целый ряд новейших видов оружия, которые, как сказал президент, обеспечивают на десятилетия безопасность России. Также был достигнута макроэкономическая стабильность, золотовалютные резервы вернулись к докризисным годам. На этой основе теперь страна может уделять больше внимания повышению жизненного уровня населения. Вот это, мне кажется, важно", - оценил сенатор.

"Те средства, которые раньше привлекались на задачи обороны, усиления армии, укрепления международного потенциала, сейчас могут пойти на увеличение материнского капитала, причем до 660 тыс рублей на второго ребенка, на масштабный рост социальных выплат. Я думаю, это перераспределение финансов в сторону населения будет одной из определяющих черт нашего развития в ближайшие годы", - добавил Алексей Пушков.