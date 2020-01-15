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Россиянам пообещали снижение ипотеки

Россиянам пообещали снижение ипотеки

Ставки по ипотеке в 2020 году продолжат снижение, выразил уверенность глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, ситуация с ипотечным кредитованием в РФ благоприятная. "У нас все хорошо с ипотекой. Инфляция будет падать, ставки будут падать, с ипотекой все будет хорошо", - сказал Греф.

Глава Сбербанка также обратил внимание на то, что не считает целесообразным введение показателя предельной долговой нагрузки для ипотечных заемщиков, передает ТАСС.

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