Россиянам пообещали снижение ипотеки

Ставки по ипотеке в 2020 году продолжат снижение, выразил уверенность глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, ситуация с ипотечным кредитованием в РФ благоприятная. "У нас все хорошо с ипотекой. Инфляция будет падать, ставки будут падать, с ипотекой все будет хорошо", - сказал Греф.

Глава Сбербанка также обратил внимание на то, что не считает целесообразным введение показателя предельной долговой нагрузки для ипотечных заемщиков, передает ТАСС.