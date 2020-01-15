Двое жителей Махачкалы обокрали усадьбу работодателя и устроили пир
Жители Махачкалы обокрали строящийся дом в селе Карабудахкент, принадлежащий их работодателю. Об этом сообщили в ГУ МВД по Дагестану.
По словам 61-летнего хозяина дома, у него пропали 110 секций отопительных батарей и водяной насос – ущерб оценили в 119 тыс рублей. Мужчина заподозрил в преступлении рабочих, которые в тот момент проводили хозяйственные работы на участке дома.
Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили личности злоумышленников. Ими оказались 28-летний и 31-летний жители Махачкалы. Одного из них ранее дважды привлекали к ответственности за хранение наркотиков.
Мужчины признались в содеянном и поведали, что пять дней отдыхали в кафе на деньги от украденного имущества, передает "Регион Online".
Вестник Кавказа
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