Двое жителей Махачкалы обокрали усадьбу работодателя и устроили пир

Жители Махачкалы обокрали строящийся дом в селе Карабудахкент, принадлежащий их работодателю. Об этом сообщили в ГУ МВД по Дагестану.

По словам 61-летнего хозяина дома, у него пропали 110 секций отопительных батарей и водяной насос – ущерб оценили в 119 тыс рублей. Мужчина заподозрил в преступлении рабочих, которые в тот момент проводили хозяйственные работы на участке дома.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили личности злоумышленников. Ими оказались 28-летний и 31-летний жители Махачкалы. Одного из них ранее дважды привлекали к ответственности за хранение наркотиков.

Мужчины признались в содеянном и поведали, что пять дней отдыхали в кафе на деньги от украденного имущества, передает "Регион Online".