Геннадий Зюганов предложил Владимиру Путину поддержать стариков

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" позитивно оценил Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, но также внес свое предложение о поддержке пожилых людей.

"Главными в послании, на мой взгляд, были предложения по повышению качества жизни и благосостояния людей – наконец-то поворот в эту сторону сделан, хотя и не знаю, как это выполнит правительство. На мой взгляд, без возможности поддержать семью и воспитать ребенка нельзя решить ни одной проблемы", - прежде всего сказал он.

Также Зюганов поддержал инициативу Путина о передаче полномочий назначения премьер-министра и министров Госдуме. "Подконтрольность правительства Государственной думе – это принципиально важно. Хорошо, что поменяют Конституцию, в которой права граждан нарушены, и попытаются установить баланс властей ", - подчеркнул политик.

"Очень важно, что поддержали воспитателей в школе. Классный руководитель – это не просто предметник, это и воспитатель. Мы давно настаивали на том, чтобы они получали хорошую зарплату", - напомнил Геннадий Зюганов.

"Я бы еще сделал несколько шагов в пользу "детей войны" – их у нас 11 млн человек, у них жалкие пенсии, их надо максимально поддержать. Также очень важно все сделать для того, чтобы безопасность была надежно обеспечена, мы работаем в этом направлении", - заключил глава КПРФ.