"Дозоры" Лукьяненко превратятся в сериал

Новая экранизация романов Сергея Лукьяненко из цикла "Дозоры" станет сериалом.

"Я очень надеюсь, что "Дозоры" переживут второе рождение. Это вполне в духе времени - на Западе сейчас постоянно переосмысляют старые вещи", - сказал писатель в интервью газете "Известия".

По его мнению, фильмы Тимура Бекмамбетова слишком далеко ушли от книг. "Мне кажется, было бы интересно снять что-то ближе к тексту", - добавил Лукьяненко.

Экранизировать "Дозоры" хотели голливудские кинокомпании, но реализации проекта мешали юридические сложности, в итоге сериалом займется российская студия.

Когда начнутся съемки сериала "Дозор" пока не сообщается.