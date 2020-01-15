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Туристы на Эльбрусе посмотрели трансляцию Путина

Туристы на Эльбрусе посмотрели трансляцию Путина

Лыжники и сноубордисты на склоне горы Эльбрус станции Гара-Баши, находящейся на высоте 3847 м, посмотрели трансляцию ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

По словам пресс-секретаря курорта Дарьи Пруденко, туристы не могли долго задерживаться из-за погодных условий, однако начало трансляции увидело около 20 человек.

Пруденко отметила, что экран работал отлично.

Ранее сообщалось, что послание Путина Федеральному собранию заняло 1 час 12 минут.

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