"Современник" хочет установить перед театром памятник семерке основателей

Увековечить память основателей московского театра "Современник", которыми были Галина Волчек, Олег Ефремов, Игорь Кваша, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Лилия Толмачева и Виктор Сергачев предложил новый худрук театра Виктор Рыжаков.

"Есть такая мечта - сделать групповой памятник семерым основателям "Современника", - признался он, пишет ТАСС.

Памятник Рыжаков представляет без постамента, перед театром, фигуры должны быть доступны. "Приходя к театру, прикоснуться, чтобы это место силы и притяжения на Чистых прудах обрело свою плоть, чтобы сквозь знаковые символы зрительского поклонения и любви могли проходить зрители к театру и прикасаться к энергии "великой Оттепели", молодости и свободы", - пояснил худрук театра.

Идея создать мемориальный ансамбль пришла к сыну Галины Волчек - Денису Евстигнееву. Рыжаков отметил, что "реализовать мемориальный проект хотелось бы к дню рождения Галины Борисовны (19 декабря)".

Весь этот году в "Современнике" решили посвятить памяти руководителя театра Галины Волчек, которая скончалась 26 декабря.

Рыжаков заменил Волчек, вступив в должность художественного руководителя "Современника" 4 января 2020 года.