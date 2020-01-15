СКР выясняет причины схода с рельсов на Кубани двух вагонов
Сегодня на Кубани сошли с рельсов два вагона поезда со спецгрузом, - сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
ЧП произошло на станции Киевский Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства происшедшего, - передает "АиФ-Юг".
По предварительным данным, пострадавших и утечки груза нет, - добавили в пресс-службе.
Вестник Кавказа
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