СКР выясняет причины схода с рельсов на Кубани двух вагонов

Сегодня на Кубани сошли с рельсов два вагона поезда со спецгрузом, - сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

ЧП произошло на станции Киевский Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства происшедшего, - передает "АиФ-Юг".

По предварительным данным, пострадавших и утечки груза нет, - добавили в пресс-службе.