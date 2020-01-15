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СКР выясняет причины схода с рельсов на Кубани двух вагонов

Фото Южного следственного управления на транспорте СК РФ
Фото Южного следственного управления на транспорте СК РФ

Сегодня на Кубани сошли с рельсов два вагона поезда со спецгрузом, - сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

ЧП произошло на станции Киевский Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства происшедшего, - передает "АиФ-Юг".

По предварительным данным, пострадавших и утечки груза нет, - добавили в пресс-службе.

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Вестник Кавказа

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