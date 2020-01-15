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Путин: требования к кандидатам в президенты РФ должны стать более жесткими

Путин: требования к кандидатам в президенты РФ должны стать более жесткими

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты. Они должны постоянно проживать в РФ не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства или вида на жительство в другом государстве, "причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее", отметил глава государства.

Согласно законодательству, сейчас президентом может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее десяти лет. Не может быть избранным гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

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Вестник Кавказа

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