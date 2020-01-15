Алексей Кудрин: предложения Владимира Путина помогут снизить бедность на 2%

Озвученные президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию предложения по увеличению соцвыплат нуждающимся категориям россиян помогут снизить показатели бедности в стране, но не радикально, - заявил сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Прежде всего он обратил внимание, что на все инициативы Владимира Путина, включая рост материнского капитала на второго ребенка, выплату материнского капитала на первого ребенка и бесплатное горячее питание для школьников 1-4 классов, потребуется порядка 400-500 млрд рублей. "Это не маленькие средства, и правительству нужно будет эти средства изыскать. На моей памяти это самое "дорогое" послание президента", - сказал Алексей Кудрин.

Глава Счетной палаты поддержал все президентские предложения и распоряжения. "Я думаю, что это нужные шаги, но они вынужденные и, к сожалению, должны были бы последовать раньше. Сейчас президент, по сути, дополняет работу правительства своими шагами, обязывая кабмин их исполнить", - отметил он.

"Я думаю, что это реально повлияет на снижение бедности примерно с 13% всего населения до 11%. То есть примерно на 2%. Напоминаю, что президент поставил задачу снизить бедность к 2024 году в 2 раза, то есть примерно до 6-6,2% от всего населения. А значит, пока даже этих мер еще недостаточно", - заключил Алексей Кудрин.