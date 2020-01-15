Австрийская компания займется в Грузии турами хели-ски

Австрийская вертолетная компания будет осуществлять туры хели-ски на зимних курортах Грузии. Об этом сообщили в Агентстве гражданской авиации.

Как отмечается, Wucher Helicopter Gmbh будет оперировать тремя современными вертолетами типа AS 350 B3 Ecureuil в Годердзи (Аджария), Местия (регион Самегрело – Земо Сванети) и Казбеги (регион Мцхета- Мтианети),

Свою работу компания запустит с 18 января на горнолыжном курорте Гордердзи, где уже состоялось открытие сезона.

Подобные полеты осуществляет также немецкая компания HTM Helicopter Travel Munich GmbH в Местия и Гудаури.

Хели-ски (англ. Heliskiing) - это разновидность горнолыжного спорта фрирайда, суть которого заключается в спуске по нетронутым снежным склонам вдали от подготовленных трасс с подъемом к началу спуска на вертолете.



