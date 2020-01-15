Премьера фильма "Чингиз Айтматов - дни и века" состоится в Москве

Документальный фильм о писателе Чингизе Айтматов впервые покажут 17 января в Москве.

Премьерный показ состоится в Большом зале Библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, попасть на мероприятие можно по предварительной записи. Показ начнется в 19.00, перед ним пройдет дискуссия с творческой группой фильма, пишет "культура.рф".

В фильм, темой которого стал вопрос об ответственности политиков и ученых "за судьбоносные процессы, происходящие в мире, об установлении диалога между Востоком и Западом", вошли интервью с дипломатами, писателями и общественными деятелями. Этот вопрос Айтматов поднял в 1986 году на Иссык-Кульском форуме, с тех пор он не утратил актуальности.

В фильм вошли редкие кадры, раскрываются малоизвестные факты из жизни писателя. Картина откроет культурную программу перекрестного Года России и Киргизии.

Документальный фильм "Чингиз Айтматов - дни и века" снят кинокомпанией "Аматус".