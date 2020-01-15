Путин: необходимо закрепить в Конституции РФ статус и роль Госсовета

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости закрепить в Конституции России статус и роль Государственного совета.

В этой связи президент напомнил, что по его инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов.

"За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан страны вопросов", - сказал он в ходе выступления с посланием Федеральному Собранию.

"Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета", - указал глава российского государства.