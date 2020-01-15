Руководители шести предприятий Ингушетии ответят в суде за "липовых" рабочих

Должностные лица шести сельхозпредприятий предстанут перед судом по уголовному делу о предоставлении ложных сведений о страховании десятков тысяч человек, "трудоустроенных" без их ведома, - сообщил представитель СУ СКР по региону.

"По данным следствия, должностные лица ГУПов "Насыр-Кортское", "Магас", "им.С. Орджоникидзе", "Атлас", "Зори Кавказа", "Малгобекское" в июне-июле 2018 года для создания видимости увеличения количества рабочих мест внесли в официальные документы за 1 квартал 2018 года ложные сведения о работающих застрахованных лицах в количестве более 80 тыс человек, в то время как фактически в этих хозяйствах работало не более 80 тружеников", - цитирует сотрудника пресс-службы "Интерфакс-Юг".

По данным СКР, из-за включения в списки работающих на предприятиях были приостановлены выплаты надбавок к пенсиям многих пенсионеров республики.

Уголовные дела по ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог) с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд.