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Фестиваль Дениса Мацуева снова пройдет в Сочи

Фестиваль Дениса Мацуева снова пройдет в Сочи

В Сочи 19 и 20 июля будет проходить международный музыкальный фестиваль народного артиста России Дениса Мацуева Crescendo.

"Фестиваль стал брендом в мировой и отечественной музыкальной сфере. В этом году планируется, что фестиваль пройдет в Сочи 19 и 20 июля. Программа и участники будут оглашены позже после необходимых согласований", - сообщает Сочинское концертно-филармоническое объединение, пишет РИА Новости.

Традиционный летний фестиваль соберет победителей и лауреатов международных музыкальных конкурсов, а также признанных виртуозов. Crescendo будет проходить в сочинском Зимнем театре.

Программа фестиваля рассчитана на широкий круг, однако знатоки и ценители классической музыки также оценят тщательно отобранный концертный репертуар.

 

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