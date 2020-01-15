Cirque Du Soleil привезет в Москву новое шоу

В рамках европейских гастролей канадский Cirque du Soleil представит в Москве новое шоу Luzia, посвященное красочной Мексике.

Гастроли цирка в Москве пройдут с 19 марта по 12 апреля во Дворце гимнастики. Новое шоу вдохновлено традициями мексиканского племени Тараумара. "Лусия" будет состоять из уникальных акробатических номеров повышенного уровня сложности, ярких визуальных эффектов и интеграции в шоу воды. Программа нового шоу будет состоять из 10 эпизодов, они расскажут и покажут историю и дикий мир Мексики, города и природу, прошлое и настоящее.

Постановщик шоу Даниэле Финци Паска, главная роль досталась акробатке Шелли Эпстейн. "Моя подготовка к прыжку - это в большей степени интеллектуальная задача . Требуется сосредоточенность, я стараюсь прийти к абсолютному спокойствию", - поделилась она.