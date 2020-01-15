Безработную миллионершу ограбили в Москве

Неизвестные украли имущество из квартиры безработной жительницы Москвы. По данным пресс-службы ГУ МВД России по столице, материальный ущерб составил около 5 млн 260 тыс рублей.

По словам потерпевшей, в период со 2 по 14 января неизвестные отжали пластиковое окно на втором этаже, проникли в ее квартиру и украли ее имущество, передает РБК.

Отмечается, что по статье "Кража в особо крупном размере" возбуждено уголовное дело.