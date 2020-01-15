Роберт МакЭйр покинул Тегеран - СМИ

Иранское информационное агентство Tasnim сообщило со своего аккаунта в Twitter, что посол Великобритании Роберт МакЭйр в настоящее время находится не в Тегеране.

"Британский посол покинул иранскую столицу", - сказано в сообщении агентства.

При этом СМИ не уточнило, что именно означают эти слова – находится ли МакЭйр в каком-либо другом регионе Ирана, временно улетел из страны в Великобританию или же он был отозван Лондоном и покинул Исламскую Республику навсегда.

Напомним, что МакЭйр был задержан при подстрекательстве иранских студентов к протесам против правительства Ирана. Позднее он был вызван в МИД Ирана, где получил разъяснения о неприемлемости участия в митингах против иранских властей.